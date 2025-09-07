Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘अमेरिका पर लगाओ 75 प्रतिशत टैरिफ’, मोदी सरकार से बोले AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा- हीरे के कारीगरों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया है। यहां सूरत में लाखों कारीगर बेरोजगार और बेघर हो गए हैं।

अहमदाबाद

Ashib Khan

Sep 07, 2025

गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo-X AAP)

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे स्थित प्रभु फार्म में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और मोदी सरकार द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को लेकर भी बात की। AAP संयोजक ने कहा कि आज चोटीला में किसान महापंचायत होनी थी लेकिन वहां भयंकर बारिश हुई और मैदान में काफी पानी भर गया। जिस वजह से किसान महासभा को स्थगित किया गया है।  

किसानों के साथ किया धोखा

मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- हमारे कपास के किसानों ने कर्ज लेकर कपास की खेती की, किसानों को उम्मीद थी कि जब वह अपनी फसल को बाजार में लेकर जाएंगे तो उसका अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त को अमेरिकी कपास पर लगने वाली 11% आयात शुल्क हटा दिया और अब अमेरिकी कपास सस्ती बिकेगी। अब जब भारतीय किसान अपनी कपास बाजार में बेचने जायेंगे तो खरीदार भी नहीं मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता जांच मामले में आया बड़ा अपडेट, ED ने शिकायतकर्ता को किया तलब
राष्ट्रीय
ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता जांच में शिकायतकर्ता को तलब किया

ट्रंप के आगे झुके मोदी

आप नेता ने कहा कि आज चर्चा चल रही है कि अमेरिका के अंदर गौमत अडानी के ऊपर एक केस चल रहा है, जिसमें उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए मोदी ट्रंप की गुंडागर्दी के आगे झुक रहे हैं और कपास के किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं।

‘अमेरिका पर 75 प्रतिशत टैरिफ लगाइए’

अरविंद केजरीवाल ने कहा- हीरे के कारीगरों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया है। यहां सूरत में लाखों कारीगर बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। अमेरिकी सरकार ने हीरे के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया लेकिन मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में झुक गई और अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी आप हिम्मत दिखाइए, अमेरिका से आने वाले सामान पर 75% टैरिफ लगाइए। देश आपके साथ है हम आपके साथ है।

पंजाब में लोगों के लिए काम कर रही आप

पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत मेरा देश है, जहां भी मुसीबत होगी हम वहां जाएँगे। पंजाब में इस समय बाढ़ की त्रासदी आई हुई है और हमारी सरकार वहां लोगों की सेवा कर रही है। हमारा एक-एक मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर लोगों के लिए काम कर रहा है।

केजरीवाल ने रखी 4 मांगे

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार के सामने चार मांगे रखी। 

  • अमेरिकी कपास पर वापस 11% की Import Duty लगाई जाये
  • भारतीय किसानों की कपास पर 2100 रुपये प्रति बीस किलो के हिसाब से MSP तय की जाये
  • 2100 रुपये प्रति बीस किलो के हिसाब से कपास ख़रीदी भी जाये
  • किसानों को खाद-बीज आदि पर सब्सिडी दी जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके

ये भी पढ़ें

वापस भारत लाए जाएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी! ब्रिटेन की टीम ने तिहाड़ जेल का किया निरीक्षण
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 02:46 pm

Hindi News / National News / ‘अमेरिका पर लगाओ 75 प्रतिशत टैरिफ’, मोदी सरकार से बोले AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट