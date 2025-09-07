‘अमेरिका पर लगाओ 75 प्रतिशत टैरिफ’, मोदी सरकार से बोले AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे स्थित प्रभु फार्म में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और मोदी सरकार द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को लेकर भी बात की। AAP संयोजक ने कहा कि आज चोटीला में किसान महापंचायत होनी थी लेकिन वहां भयंकर बारिश हुई और मैदान में काफी पानी भर गया। जिस वजह से किसान महासभा को स्थगित किया गया है।
मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- हमारे कपास के किसानों ने कर्ज लेकर कपास की खेती की, किसानों को उम्मीद थी कि जब वह अपनी फसल को बाजार में लेकर जाएंगे तो उसका अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने 19 अगस्त को अमेरिकी कपास पर लगने वाली 11% आयात शुल्क हटा दिया और अब अमेरिकी कपास सस्ती बिकेगी। अब जब भारतीय किसान अपनी कपास बाजार में बेचने जायेंगे तो खरीदार भी नहीं मिलेंगे।
आप नेता ने कहा कि आज चर्चा चल रही है कि अमेरिका के अंदर गौमत अडानी के ऊपर एक केस चल रहा है, जिसमें उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए मोदी ट्रंप की गुंडागर्दी के आगे झुक रहे हैं और कपास के किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा- हीरे के कारीगरों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया है। यहां सूरत में लाखों कारीगर बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। अमेरिकी सरकार ने हीरे के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया लेकिन मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में झुक गई और अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी आप हिम्मत दिखाइए, अमेरिका से आने वाले सामान पर 75% टैरिफ लगाइए। देश आपके साथ है हम आपके साथ है।
पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत मेरा देश है, जहां भी मुसीबत होगी हम वहां जाएँगे। पंजाब में इस समय बाढ़ की त्रासदी आई हुई है और हमारी सरकार वहां लोगों की सेवा कर रही है। हमारा एक-एक मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर लोगों के लिए काम कर रहा है।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार के सामने चार मांगे रखी।