‘अमेरिका पर लगाओ 75 प्रतिशत टैरिफ’, मोदी सरकार से बोले AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे स्थित प्रभु फार्म में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और मोदी सरकार द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को लेकर भी बात की। AAP संयोजक ने कहा कि आज चोटीला में किसान महापंचायत होनी थी लेकिन वहां भयंकर बारिश हुई और मैदान में काफी पानी भर गया। जिस वजह से किसान महासभा को स्थगित किया गया है।