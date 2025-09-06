वापस भारत लाए जाएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी! ब्रिटेन की टीम ने तिहाड़ जेल का किया निरीक्षण

भारत सरकार लगातार देश से भागे बड़े आर्थिक अपराधी और आरोपी को वापस लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (CPS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि CPS ने यह निरीक्षण वित्तीय और आपराधिक आरोपों में वांछित भगोड़ों के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के लिए ब्रिटेन की अदालतों को मनाने के भारत के प्रयासों के तहत किया गया। इसके साथ ही अब कयास लगाना शुरू हो गया है कि भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को वापस लाया जा सकता है।