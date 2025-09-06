वापस भारत लाए जाएंगे विजय माल्या और नीरव मोदी! ब्रिटेन की टीम ने तिहाड़ जेल का किया निरीक्षण

भारत सरकार लगातार देश से भागे बड़े आर्थिक अपराधी और आरोपी को वापस लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (CPS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि CPS ने यह निरीक्षण वित्तीय और आपराधिक आरोपों में वांछित भगोड़ों के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के लिए ब्रिटेन की अदालतों को मनाने के भारत के प्रयासों के तहत किया गया। इसके साथ ही अब कयास लगाना शुरू हो गया है कि भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को वापस लाया जा सकता है।
बता दें कि तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड का सीपीएस ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों से भी बातचीत की। सीपीएस के अधिकारियों को भारत ने आश्वासन दिया कि भारत लाए गए अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों को सुरक्षित माहौल में रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर जेल के अंदर हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए एक विशेष "एन्क्लेव" बनाया जा सकता है।
वहीं भारत ने इस दौरान सीपीएस अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि हिरासत में किसी भी आरोपी से अवैध पूछताछ नहीं की जाएगी। दरअसल, यह निरीक्षण ब्रिटिश अदालतों द्वारा पूर्व में उठाई गई बार-बार आपत्तियों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिन्होंने जेल की स्थितियों का हवाला देते हुए भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही अब कयास लगाना शुरू भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी को वापस लाया जा सकता है। बता दें कि विजय माल्या पर 9 हजार करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाने का आरोप है, जबकि हीरा कारोबारी नीरव मोदी 13,800 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है।
मार्च 2019 में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी है, फिलहाल वह अभी भी हिरासत में है।