बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी पर कांग्रेस सांसद ने मानहानि का मुकदमा किया दायर, जानें क्या है मामला

कांग्रेस सांसद सेंथिल ने कहा कि मैं दक्षिणपंथी राजनीति का सामना कर रहा हूं। मुझे इस मामले से जोड़ना पूरी तरह से निराधार, लापरवाही और बचकाना है।

Ashib Khan

Sep 06, 2025

कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने मानहानि का मुकदमा किया दायर (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने शनिवार को सामूहिक कब्र मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने BJP विधायक जनार्दन रेड्डी पर बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। दरअसल, बीजेपी विधायक ने धर्मस्थल मामले में कांग्रेस सांसद को जोड़ा था। 

कर्नाटक में 10 साल किया काम-कांग्रेस सांसद

सिटी सिविल कोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं चुप था, सोच रहा था कि क्या मुझे ऐसे बचकाने आरोपों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए भी या नहीं। लेकिन अब, हर दिन, एक नई कहानी सामने आ रही है। मुझे लगता है कि मानहानि का मुकदमा दायर करने का यह सही समय है। मैंने कर्नाटक में 10 साल काम किया है। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो मुझ पर आरोप लगा रहा है?

BJP विधायक पर साधा निशाना

इस दौरान कांग्रेस सांसद सेंथिल ने बीजेपी विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह वही है जिसने कर्नाटक के संसाधनों को लूटा और सात साल तक जेल में रहा। उसने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को शर्मसार किया।

‘दिल्ली में आवास आवंटित नहीं किया’

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मुझे दिल्ली में आवास भी आवंटित नहीं किया गया है। फिर भी बीजेपी विधायक दावा करते हैं कि शिकायतकर्ता और अन्य लोग खोपड़ी मेरे दिल्ली स्थित आवास पर ले गए। धर्मस्थल मामले से जुड़ी खोपड़ी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शायद विधायक जनार्दन रेड्डी को इसके बारे में पता हो।

आरोपों को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद

अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद सेंथिल ने कहा कि मैं दक्षिणपंथी राजनीति का सामना कर रहा हूं। मुझे इस मामले से जोड़ना पूरी तरह से निराधार, लापरवाही और बचकाना है। उन्हें लगता है कि वे अपनी मर्ज़ी से कोई भी बयान जारी कर सकते हैं। क्या कोई सबूत है? एक भी सबूत? ऐसी बातों का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। 

'मानहानि का मुकदमा किया दायर’

कांग्रेस सासंद ने कहा कुल मिलाकर इस मामले में एक साज़िश है। मैंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है, और उन्हें यहाँ आकर अदालत में खोपड़ी के बारे में जवाब देने दीजिए।

क्या है पूरा मामला

BJP विधायक जनार्दन रेड्डी ने पहले आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के सांसद शशिकांत सेंथिल ने धर्मस्थल मामले में भूमिका निभाई थी और धर्मस्थल मंदिर नगर पर हमले करने वाले कार्यकर्ताओं और यूट्यूबर्स के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में काम किया था। विधायक रेड्डी ने आरोप लगाया-धर्मस्थल के खिलाफ दुष्प्रचार के पीछे शशिकांत सेंथिल मुख्य व्यक्ति हैं। उन्होंने मंगलुरु जिले के उपायुक्त के पद पर रहते हुए एक साजिश रची थी।

Published on:

06 Sept 2025 02:41 pm

Hindi News / National News / बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी पर कांग्रेस सांसद ने मानहानि का मुकदमा किया दायर, जानें क्या है मामला

