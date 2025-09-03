इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिख टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान गांधी ने एक "भड़काऊ बयान" दिया था जिसमें सवाल किया गया था कि क्या भारत में सिख पगड़ी पहनकर या गुरुद्वारों में जाने में सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके अनुसार कांग्रेस सांसद का यह बयान भड़काऊ था और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में सक्षम था।