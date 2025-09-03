Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिख टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

उच्च न्यायालय ने वाराणसी की अदालत को यह भी निर्देश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय अपना फैसला न सुना दे, तब तक वह इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करे।

भारत

Ashib Khan

Sep 03, 2025

राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस सांसद ने इस याचिका में वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सिख समुदाय पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने वाराणसी की अदालत को यह भी निर्देश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय अपना फैसला न सुना दे, तब तक वह इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करे।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ जब नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान गांधी ने एक "भड़काऊ बयान" दिया था जिसमें सवाल किया गया था कि क्या भारत में सिख पगड़ी पहनकर या गुरुद्वारों में जाने में सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके अनुसार कांग्रेस सांसद का यह बयान भड़काऊ था और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में सक्षम था।

ये भी पढ़ें

‘मेरा एनकाउंटर करा सकती है…’ AAP विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप
राष्ट्रीय
image

कोर्ट ने पहले याचिका की थी खारिज

मजिस्ट्रेट अदालत ने शुरुआत में मिश्रा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि चूंकि राहुल गांधी ने यह बयान भारत के बाहर दिया था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

सत्र न्यायालय में दी चुनौती

हालांकि मिश्रा ने सत्र न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, जिसने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया। सत्र न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट ने केवल अनुमति के अभाव के आधार पर याचिका खारिज करके गलती की।

राहुल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

बता दें कि इस आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि गांधी की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि गांधी ने सिख समुदाय से विद्रोह करने या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान नहीं किया था।

वकील ने क्या-क्या दी दलीलें

वकील ने कहा- किसी पूरे भाषण से कोई एक वाक्य निकालकर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आशय को समझने के लिए पूरे भाषण पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने तर्क दिया कि विपक्ष के नेता होने के नाते गांधी एक ज़िम्मेदारी भरे पद पर हैं और उनके शब्दों का भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह महत्व है।

यूपी सरकार के वकील ने दलील दी- जब वह विदेशी धरती पर बोलते हैं, तो उसे विपक्ष की सामूहिक आवाज़ के रूप में पेश किया जाता है। उनकी टिप्पणियाँ भड़काऊ और विभाजनकारी थीं।

ये भी पढ़ें

मतुआ समुदाय ने राहुल गांधी को बंगाल आने का दिया न्यौता, क्या बीजेपी को लगेगा झटका?
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 06:46 pm

Hindi News / National News / इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिख टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट