राष्ट्रीय

Vote Chori पर बीजेपी ने किया पलटवार, रायबरेली, कन्नौज समेत इन सीटों के आंकड़े जारी कर गड़बड़ी का लगाया आरोप

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 13, 2025

BJP ने अखिलेश, प्रियंका और राहुल गांधी की सीट पर गड़बड़ी का लगाया आरोप (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी किया है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

कांग्रेस पर लगाया वोट चोरी का आरोप

बीजेपी ने कांग्रेस पर घसुपैठिया वोट बैंक से वोट चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली का आकंड़ा जारी किया है। आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि रायबरेली में 2,00,089 संदिग्ध वोटरों की सूची सामने आई है। इसमें से 19512 डुप्लिकेट वोटर, 71,977 फर्जी पते वाले वोटर, 15853 मिश्रित परिवार वाले वोटर और 92747 सामूहिक रूप से जोड़े गए वोटर शामिल हैं। 

कन्नौज सीट के आंकड़े किए जारी

बीजेपी ने रायबरेली के साथ कन्नौज सीट के भी आंकड़े जारी किए है। बता दें कि इस सीट से अखिलेश यादव ने 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने कहा कि इस सीट पर 2,91,798 संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिसमें 16,163 डुप्लिकेट मतदाता, 1,53,919 फर्जी पते वाले मतदाता, 25,772 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 74,531 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं। 

वायनाड में निकले 20,438 डुप्लिकेट मतदाता

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में 93,499 संदिग्ध मतदाताओं का पता चला है। इनमें 20,438 डुप्लिकेट मतदाता, 17,450 फर्जी पते वाले मतदाता, 4,246 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 51,365 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं।

मैनपुरी से डिंपल ने दर्ज की थी जीत

मैनपुरी सीट के आंकड़े जारी करते हुए बीजेपी ने कहा कि इस सीट पर 2,55,914 संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिसमें 14,088 डुप्लिकेट मतदाता, 1,76,078 फर्जी पते वाले मतदाता, 16,216 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 49,532 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं। इस सीट से डिंपल यादव ने 2,21,639 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।

बंगाल की सीट के भी जारी किए आंकड़े

बीजेपी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सीट डायमंड हार्बर के भी आंकड़े जारी किए है। बीजेपी ने आंकड़े जारी करते हुए कहा- इस सीट पर 2,59,779 संदिग्ध मतदाताओं का खुलासा हुआ है। इनमें 3,613 डुप्लिकेट मतदाता, 1,55,365 फर्जी पते वाले मतदाता, 290 फर्जी रिश्तेदार वाले मतदाता, 43,947 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 56,564 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं।

13 Aug 2025 06:00 pm

Vote Chori पर बीजेपी ने किया पलटवार, रायबरेली, कन्नौज समेत इन सीटों के आंकड़े जारी कर गड़बड़ी का लगाया आरोप

