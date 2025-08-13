Vote Chori पर बीजेपी ने किया पलटवार, रायबरेली, कन्नौज समेत इन सीटों के आंकड़े जारी कर गड़बड़ी का लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी किया है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है।