मुस्तफिजुर के बाहर होने पर खुश हुआ BJP का ये बड़ा नेता, कहा- BCCI को धन्यवाद

दिलीप घोष (IANS)
BJP नेता दिलीप घोष ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 सीजन से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया गया था। घोष ने कहा कि BCCI का खास धन्यवाद। जैसे हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में आने की इजाजत नहीं देते, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भी नहीं मिलनी चाहिए। यह मांग कोलकाता से आई थी, और बीसीसीआई मान गया है। इसलिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम उन खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ हैं।
कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि क्रिकेट का इस्तेमाल विदेश नीति के तौर पर किया जा रहा है। यह एक तरह की आर्थिक रोक है। IPL में अगर किसी खिलाड़ी पर रोक लगती है या उसे चुना जाता है तो उसे फीस या अलाउंस के तौर पर लगभग 8-10 करोड़ रुपए मिलते हैं। इससे उस देश को फायदा होता। जिससे वह जुड़ा होता है। इस लिहाज से, इसे भारत द्वारा बीसीसीआई के जरिए अपनी नीति को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा सकता है।
शनिवार को बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर केकेआर को बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था। यह घोषणा बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने देश में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लीग से बाहर करने के लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद की थी।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद मुस्तफिजुर आईपीएल को लेकर विवाद का केंद्र बन गए थे। केकेआर ने उन्हें 16 दिसंबर को हुई नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों देशों के बीच बड़े क्रिकेट रिश्ते अभी भी अनिश्चित हैं। भारत और बांग्लादेश ने पिछले साल एक द्विपक्षीय सीरीज स्थगित की थी। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि सीरीज अब इस साल सितंबर में प्लान की गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस सीरीज का भविष्य भी खतरे में है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग