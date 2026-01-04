मुस्तफिजुर के बाहर होने पर खुश हुआ BJP का ये बड़ा नेता, कहा- BCCI को धन्यवाद

BJP नेता दिलीप घोष ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 सीजन से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया गया था। घोष ने कहा कि BCCI का खास धन्यवाद। जैसे हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में आने की इजाजत नहीं देते, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भी नहीं मिलनी चाहिए। यह मांग कोलकाता से आई थी, और बीसीसीआई मान गया है। इसलिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम उन खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ हैं।