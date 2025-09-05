मुश्किल में फंसे TMC के कुणाल घोष, BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ठोका 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा

कुणाल घोष ने इस मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भी मिथुन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि मिथुन ने 100 करोड़ का केस किया है। मैं भी उनके खिलाफ केस करूंगा और जल्द नोटिस भेजूंगा।" घोष ने मिथुन पर पलटवार करते हुए कहा कि मिथुन कई बार पार्टियां बदल चुके हैं और चिट फंड घोटालों में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे कोर्ट में सारे दस्तावेज पेश करेंगे और CBI जांच की मांग करेंगे।