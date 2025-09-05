मुश्किल में फंसे TMC के कुणाल घोष, BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ठोका 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता कुणाल घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉलीवुड अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मिथुन का आरोप है कि कुणाल घोष ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
मिथुन के वकील ने बताया कि कुणाल घोष ने जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिथुन पर चिट फंड घोटालों (अलकेमिस्ट ग्रुप, रोज वैली, और शारदा चिट फंड) में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, घोष ने यह भी दावा किया कि मिथुन ने जांच से बचने के लिए TMC छोड़कर BJP जॉइन की। इतना ही नहीं, मिथुन के बेटे पर बलात्कार के मामले में शामिल होने और उनकी पत्नी पर वित्तीय घोटाले में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिन्हें मिथुन ने पूरी तरह से निराधार बताया।
मिथुन, जो पद्म भूषण और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हैं, ने दावा किया कि इन बयानों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, फिल्मी करियर और विज्ञापन करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पहले कुणाल को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन जवाब से असंतुष्ट होने के बाद यह मुकदमा दायर किया।
कुणाल घोष ने इस मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भी मिथुन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि मिथुन ने 100 करोड़ का केस किया है। मैं भी उनके खिलाफ केस करूंगा और जल्द नोटिस भेजूंगा।" घोष ने मिथुन पर पलटवार करते हुए कहा कि मिथुन कई बार पार्टियां बदल चुके हैं और चिट फंड घोटालों में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे कोर्ट में सारे दस्तावेज पेश करेंगे और CBI जांच की मांग करेंगे।
कुणाल घोष पहले भी शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में 34 महीने जेल में रह चुके हैं। वे TMC के मुखर प्रवक्ता हैं और अक्सर BJP नेताओं पर हमलावर रहते हैं। दूसरी ओर, मिथुन चक्रवर्ती 2021 में TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए थे और बंगाल में पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। हाल ही में, उनके एक कथित भड़काऊ भाषण को लेकर भी कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी।