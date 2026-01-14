14 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

BJP नेता रविशंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, दमकल की 3 गाड़ियां तैनात

दिल्ली में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में बुधवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है।

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 14, 2026

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद (X)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में बुधवार सुबह आग लगने की घटना हुई। यह आवास लुटियंस ज़ोन स्थित 21, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर स्थित है।

सुबह-सुबह लगी आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8 बजकर 05 मिनट पर आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। शुरुआती कॉल में आग कोठी नंबर 2 में लगने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आग कोठी नंबर 21, यानी रविशंकर प्रसाद के निवास स्थान में लगी थी।

कमरे में रखे बेड में लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग घर के एक कमरे में रखे बेड में लगी थी। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दीं, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना हुईं और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

कोई हताहत नहीं

इस घटना में राहत की बात यह रही कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आग लगने के समय संबंधित कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आग का केंद्र बेड ही पाया गया है, जिसे पूरी तरह बुझा दिया गया है।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

फिलहाल, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें आग लगने के सही कारणों की गहन जांच कर रही हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

Updated on:

14 Jan 2026 10:18 am

Published on:

14 Jan 2026 09:47 am

