BJP नेता रविशंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, दमकल की 3 गाड़ियां तैनात

फिलहाल, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें आग लगने के सही कारणों की गहन जांच कर रही हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।