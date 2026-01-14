BJP नेता रविशंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, दमकल की 3 गाड़ियां तैनात

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद (X)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में बुधवार सुबह आग लगने की घटना हुई। यह आवास लुटियंस ज़ोन स्थित 21, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर स्थित है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8 बजकर 05 मिनट पर आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। शुरुआती कॉल में आग कोठी नंबर 2 में लगने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आग कोठी नंबर 21, यानी रविशंकर प्रसाद के निवास स्थान में लगी थी।
दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग घर के एक कमरे में रखे बेड में लगी थी। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दीं, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना हुईं और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
इस घटना में राहत की बात यह रही कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। आग लगने के समय संबंधित कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आग का केंद्र बेड ही पाया गया है, जिसे पूरी तरह बुझा दिया गया है।
फिलहाल, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें आग लगने के सही कारणों की गहन जांच कर रही हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
