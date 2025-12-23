बीजेपी नेता की विदेशी फुटबॉलर को धमकी – “हिंदी सीखो नहीं तो…”

Renu Chaudhary (Photo - Video screenshot)
दिल्ली (Delhi) की बीजेपी (BJP) नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक विदेशी फुटबॉलर से बेहद खराब तरीके से बात करती दिख रही हैं। रेणु चौधरी (Renu Chaudhary) नाम की बीजेपी पार्षद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच, जो पिछले 12 वर्षों से दिल्ली के एक पार्क में भारतीय बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है, को धमकी दे रही हैं।
वीडियो में रेणु दिल्ली के एक पार्क में अफ्रीकी फुटबॉल कोच से बात करते हुए कहती हैं, "तुमने अभी तक हिंदी क्यों नहीं सीखी? अगर कोई अपराध हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा? तुम इस देश का पैसा खा रहे हो और यहाँ की मातृभाषा नहीं सीखी। अगर तुमने एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो यह पार्क तुमसे छीन लिया जाएगा। हिंदी सीखो वरना चले जाओ।"
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। लोग रेणु की धमकी को अस्वीकार्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका यह बर्ताव बिल्कुल गलत है। अफ्रीकी फुटबॉल कोच भी इस घटना से आहत है और उसने कहा है कि वह पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाता है लेकिन अब रेणु की धमकी के बाद अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। अगर ऐसा ही रहा तो उसे पार्क छोड़कर जाना पड़ सकता है।
इस पूरे मामले पर अब रेणु की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है।
