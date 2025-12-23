23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बीजेपी नेता की विदेशी फुटबॉलर को धमकी – “हिंदी सीखो नहीं तो…”

बीजेपी नेता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह एक विदेशी फुटबॉलर को धमकी दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 23, 2025

Renu Chaudhary

Renu Chaudhary (Photo - Video screenshot)

दिल्ली (Delhi) की बीजेपी (BJP) नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक विदेशी फुटबॉलर से बेहद खराब तरीके से बात करती दिख रही हैं। रेणु चौधरी (Renu Chaudhary) नाम की बीजेपी पार्षद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच, जो पिछले 12 वर्षों से दिल्ली के एक पार्क में भारतीय बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है, को धमकी दे रही हैं।

"हिंदी सीखो नहीं तो…"

वीडियो में रेणु दिल्ली के एक पार्क में अफ्रीकी फुटबॉल कोच से बात करते हुए कहती हैं, "तुमने अभी तक हिंदी क्यों नहीं सीखी? अगर कोई अपराध हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा? तुम इस देश का पैसा खा रहे हो और यहाँ की मातृभाषा नहीं सीखी। अगर तुमने एक महीने में हिंदी नहीं सीखी तो यह पार्क तुमसे छीन लिया जाएगा। हिंदी सीखो वरना चले जाओ।"

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। लोग रेणु की धमकी को अस्वीकार्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका यह बर्ताव बिल्कुल गलत है। अफ्रीकी फुटबॉल कोच भी इस घटना से आहत है और उसने कहा है कि वह पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाता है लेकिन अब रेणु की धमकी के बाद अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है। अगर ऐसा ही रहा तो उसे पार्क छोड़कर जाना पड़ सकता है।

रेणु की प्रतिक्रिया आई सामने

इस पूरे मामले पर अब रेणु की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

23 Dec 2025 08:37 am

Published on:

23 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / National News / बीजेपी नेता की विदेशी फुटबॉलर को धमकी – “हिंदी सीखो नहीं तो…”

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.