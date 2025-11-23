मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भड़के भाजपा नेता शाहनवाज, कहा- मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर देश नहीं

शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी का बयान अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय है। मदनी ने भारत को बदनाम करने का काम किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को उतने अधिकार नहीं मिले जितने भारत में मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं, हिन्दुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं मिल सकता है। हमारा देश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चल रहा है।