‘एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की PM बनेगी’, ओवैसी के बयान पर बवाल, BJP नेताओं ने दिया करारा जवाब

पाक पर करारा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा- पाकिस्तान का संविधान साफ ​​तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।