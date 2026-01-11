‘एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की PM बनेगी’, ओवैसी के बयान पर बवाल, BJP नेताओं ने दिया करारा जवाब

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने करारा जवाब दिया है।
पूनावाला ने कहा कि ओवैसी को पहले हिजाब या बुर्का पहनने वाली किसी महिला को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिस पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' शब्द है, उसे दूसरों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है।
पूनावाला ने कहा- संविधान किसी को नहीं रोकता। हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, लेकिन चूंकि ओवैसी अब मामानी और न जाने किससे प्रेरित हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ओवैसी यह अच्छा काम अपनी पार्टी में शुरू करें। उन्हें हिजाब या बुर्का पहनने वाली किसी महिला को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए।
प्रवक्ता ने आगे कहा- अगर ओवैसी ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी पसमांदा मुस्लिम को नियुक्त करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम के साथ 'मुस्लिमीन' नाम जोड़ता है, उसे सेक्युलरिज्म के बारे में उपदेश देने का कोई हक नहीं है। भारत में, संविधान हर किसी को वह बनने की आजादी देता है जो वे बनना चाहते हैं।
महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां दूसरे धर्म के लोग को ऊंचे पद पर नहीं पहुंचने सकते।
पाक पर करारा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा- पाकिस्तान का संविधान साफ तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।
उधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भले ही यह संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते, देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू व्यक्ति ही बनेगा।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा- संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता है, और हम हमेशा यह मानेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा।
