11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की PM बनेगी’, ओवैसी के बयान पर बवाल, BJP नेताओं ने दिया करारा जवाब

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल हो गया है। उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया कि ओवैसी को पहले अपनी पार्टी में हिजाब पहनने वाली महिला को अध्यक्ष बनाना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 11, 2026

Asaduddin Owaisi

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने करारा जवाब दिया है।

पूनावाला ने कहा कि ओवैसी को पहले हिजाब या बुर्का पहनने वाली किसी महिला को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि जिस पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' शब्द है, उसे दूसरों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है।

हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है- पूनावाला

पूनावाला ने कहा- संविधान किसी को नहीं रोकता। हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, लेकिन चूंकि ओवैसी अब मामानी और न जाने किससे प्रेरित हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ओवैसी यह अच्छा काम अपनी पार्टी में शुरू करें। उन्हें हिजाब या बुर्का पहनने वाली किसी महिला को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए।

प्रवक्ता ने आगे कहा- अगर ओवैसी ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी पसमांदा मुस्लिम को नियुक्त करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम के साथ 'मुस्लिमीन' नाम जोड़ता है, उसे सेक्युलरिज्म के बारे में उपदेश देने का कोई हक नहीं है। भारत में, संविधान हर किसी को वह बनने की आजादी देता है जो वे बनना चाहते हैं।

ओवैसी ने क्या कहा था?

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां दूसरे धर्म के लोग को ऊंचे पद पर नहीं पहुंचने सकते।

पाक पर करारा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा- पाकिस्तान का संविधान साफ ​​तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।

असम सीएम ने भी दिया जवाब

उधर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भले ही यह संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते, देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू व्यक्ति ही बनेगा।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा- संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता है, और हम हमेशा यह मानेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Asaduddin Owaisi

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

11 Jan 2026 08:46 am

Hindi News / National News / ‘एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की PM बनेगी’, ओवैसी के बयान पर बवाल, BJP नेताओं ने दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.