बिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलते समय बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

रूपक कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार में अपराध दिन -प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सख्त कानूनों की कमी के चलते अब राज्य में अपराधी बेखौंफ हो गए। आम जनता ही नहीं अब राजनेता भी इन अपराधों के शिकार होने लगे हैं। आए दिन किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के साथ मारपीट या हत्या की खबर सामने आती है। इसी कड़ी में अब एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां समस्तीपुर में एक बीजेपी नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। बुधवार शाम हुई इस घटना में मारे गए बीजेपी नेता की पहचान 30 वर्षीय रूपक कुमार के रूप में हुई है।
रूपक बुधवार शाम खानपुर थाने के शादीपुर घाट के पास स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे तभी बाइक पर सवार होकर चार लोग वहां पहुंचे। बदमाशों ने रूपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। इस दौरान रूपक को तीन से अधिक गोलियां लगी। घटना के बाद रूपक के घरवाले तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और रूपक के घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल है।
रूपक के घरवालों ने बताया कि वह भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। रूपक का भाई दीपक सहनी भी भाजपा से जुड़ा है। दीपक प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभालता है। खबरों के अनुसार रूपक का गांव में कुछ लोगों से विवाद था और शायद यही उसकी हत्या के पीछे का कारण भी है। परिवार वालों ने पप्पू चौधरी नामक एक शख्स से रूपक के विवाद की बात कही है। पप्पू जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा है और घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे थे। सिंह ने लापरवाही के लिए खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग