25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

बिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलते समय बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

बिहार के समस्तीपुर में रूपक कुमार नामक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भाजपा बूथ अध्यक्ष रूपक जब बुधवार शाम अपने घर के बाहर टहल रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 25, 2025

Rupak Kumar

रूपक कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार में अपराध दिन -प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सख्त कानूनों की कमी के चलते अब राज्य में अपराधी बेखौंफ हो गए। आम जनता ही नहीं अब राजनेता भी इन अपराधों के शिकार होने लगे हैं। आए दिन किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के साथ मारपीट या हत्या की खबर सामने आती है। इसी कड़ी में अब एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां समस्तीपुर में एक बीजेपी नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। बुधवार शाम हुई इस घटना में मारे गए बीजेपी नेता की पहचान 30 वर्षीय रूपक कुमार के रूप में हुई है।

घर के बाहर हुई फायरिंग

रूपक बुधवार शाम खानपुर थाने के शादीपुर घाट के पास स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे तभी बाइक पर सवार होकर चार लोग वहां पहुंचे। बदमाशों ने रूपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। इस दौरान रूपक को तीन से अधिक गोलियां लगी। घटना के बाद रूपक के घरवाले तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और रूपक के घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

जनता दल यूनाइटेड से जुड़े एक शख्स पर संदेह

रूपक के घरवालों ने बताया कि वह भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। रूपक का भाई दीपक सहनी भी भाजपा से जुड़ा है। दीपक प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभालता है। खबरों के अनुसार रूपक का गांव में कुछ लोगों से विवाद था और शायद यही उसकी हत्या के पीछे का कारण भी है। परिवार वालों ने पप्पू चौधरी नामक एक शख्स से रूपक के विवाद की बात कही है। पप्पू जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा है और घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे थे। सिंह ने लापरवाही के लिए खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

Updated on:

25 Dec 2025 10:31 am

Published on:

25 Dec 2025 10:08 am

Hindi News / National News / बिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलते समय बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

