बिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर टहलते समय बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

रूपक के घरवालों ने बताया कि वह भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। रूपक का भाई दीपक सहनी भी भाजपा से जुड़ा है। दीपक प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभालता है। खबरों के अनुसार रूपक का गांव में कुछ लोगों से विवाद था और शायद यही उसकी हत्या के पीछे का कारण भी है। परिवार वालों ने पप्पू चौधरी नामक एक शख्स से रूपक के विवाद की बात कही है। पप्पू जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा है और घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे थे। सिंह ने लापरवाही के लिए खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।