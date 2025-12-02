Breaking: चुन लिया गया स्पीकर, 35 साल से अपराजय विधायक बने बिहार विधानसभा अध्यक्ष

प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा अध्यक्ष (फोटो-X @airnews_patna)
Bihar Politics: बिहार में नई सरकार के गठन और विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी हो गया है। भाजपा के कद्दावर नेता व विधायक प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया है।
स्पीकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए और उन्हें बैठाकर बधाई दी। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जीत पर पूरे सदन की तरफ से शुभकामनाएं दीं और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई दी।
प्रेम कुमार 35 साल से अपराजय रहे हैं। वह अब तक लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1990 से वह गया टाउन सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं।
