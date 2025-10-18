1977 के Bofors Scandal का उठा धुआं, BJP सांसद ने राजीव गांधी को लेकर एक्स पर राहुल गांधी से क्यों पूछे तीखे सवाल, जानिए

बोइंग खरीददारी को लेकर बाद में शाह आयोग ने इस सौदे की जांच की, जिसका गठन 1977 में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने पाया कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी और स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें निर्णय लेने में अनियमितताएं और आधिकारिक बैठकों में राजीव गांधी, जो उस समय इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, की असामान्य उपस्थिति की ओर इशारा किया गया था।