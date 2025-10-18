Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

1977 के Bofors Scandal का उठा धुआं, BJP सांसद ने राजीव गांधी को लेकर एक्स पर राहुल गांधी से क्यों पूछे तीखे सवाल, जानिए

Bofors Scandal: बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर तीखे सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं।

3 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 18, 2025

BJP MP Nishikant Dubey on Bofors Scandal

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Photo: IANS)

Bofors Scandal: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1977 में इंडियन एयरलाइंस के विमान खरीद मामले में अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाया कि उन्होंने प्रमुख सरकारी निकायों के विरोध के बावजूद एयरबस को चुनने के बजाय व्यक्तिगत कमीशन के लिए बोइंग के साथ सौदा कराने में हस्तक्षेप किया।

राहुल गांधी से निशिकांत दुबे ने पूछे तीखे सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनके पिता की कथित संलिप्तता पर सवाल उठाया।

"Air India से राजीव गांधी जी ने खरीदवाए थे 3 बोइंग विमान"

'एक्स' पोस्ट में उन्होंने लिखा, "राहुल गांधी जी, क्या 1977 में कमीशन के चक्कर में आपके पिता ने एयरबस की बजाय एयर इंडिया से तीन बोइंग विमान खरीदवाए थे? क्या आपके पिता बिना किसी अधिकार के अवैध रूप से बैठकों में शामिल होते थे? क्या कमीशन के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का विरोध आपके परिवार पर लागू नहीं होता था?"

आपातकाल के दौरान बोइंग की खरीददारी को मचा था बवाल

यह विवाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल के अंतिम महीनों में शुरू हुआ था, जब इंडियन एयरलाइंस ने तीन बोइंग 737 विमान खरीदने का फैसला किया था।

शाह आयोग ने की थी सौदे की जांच

बोइंग खरीददारी को लेकर बाद में शाह आयोग ने इस सौदे की जांच की, जिसका गठन 1977 में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने पाया कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी और स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें निर्णय लेने में अनियमितताएं और आधिकारिक बैठकों में राजीव गांधी, जो उस समय इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, की असामान्य उपस्थिति की ओर इशारा किया गया था।

राजीव गांधी भी हुए थे बैठक में शामिल

शाह आयोग के निष्कर्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजीव गांधी सितंबर 1976 में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे, जहां वित्त निदेशक द्वारा बोइंग के पक्ष में वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए गए थे।

आयोग ने कहा कि उनकी भागीदारी 'व्यावसायिक प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत' थी और इस बात पर सवाल उठाया कि एक पायलट को गोपनीय वित्तीय चर्चाओं की जानकारी क्यों थी।

दुबे ने आयोग की रिपोर्ट के कुछ अंश साझा किए, जिसमें प्रक्रियात्मक खामियों का विस्तृत विवरण दिया गया था और दर्ज किया गया था कि इस सौदे ने सभी मानक नियमों और आवश्यकताओं का उल्लंघन किया और तुलनात्मक परीक्षणों या व्यवहार्यता अध्ययनों का कोई सबूत नहीं दिया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोइंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कंपनी की पेशकश की तकनीकी समाप्ति के बाद भी हुए, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अनुचित जल्दबाजी और राजनीतिक दबाव का संकेत मिलता है।

विरोध के बाद भी हुआ था सौदा

यह कहा जाता है कि 30.55 करोड़ रुपए की इस खरीद को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय दोनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन कथित तौर पर इंदिरा गांधी के कार्यालय के निर्देशों के तहत इसे आगे बढ़ाया गया।

शाह आयोग के समक्ष गवाहों की गवाही में सौदे में राजनीतिक हस्तक्षेप और अनियमितताओं का हवाला दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों को और बल मिला।

राजीव गांधी को स्वीडिश सैन्य का एजेंट भी बताया

इससे पहले शुक्रवार को निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उन्होंने 1970 के दशक में एक स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया था। भाजपा सांसद ने अपने आरोप की पुष्टि के लिए सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज भी साझा किया।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी जी के पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, एक स्वीडिश सैन्य कंपनी के एजेंट थे, यानी वे 70 के दशक में दलाली में शामिल थे?"

कांग्रेस पार्टी ने दुबे पर लगाए ये आरोप

सांसद दुबे का गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री पर तीखा हमला कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों और दंपति पर घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति 'एकत्रित' करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आया है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी हलफनामों का हवाला दिया और दुबे की पत्नी की संपत्ति में 2009 में 50 लाख रुपये से 2024 तक 31.32 करोड़ रुपये तक की भारी वृद्धि पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि दुबे से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला इतना गंभीर है कि 56 वर्षीय भाजपा सांसद गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी संसद सदस्यता खो सकते हैं।

(स्रोत-IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

राजीव गांधी

Published on:

18 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / National News / 1977 के Bofors Scandal का उठा धुआं, BJP सांसद ने राजीव गांधी को लेकर एक्स पर राहुल गांधी से क्यों पूछे तीखे सवाल, जानिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

UAE का गाजा मिशन: 7,200 टन सहायता से भरा जहाज रवाना, चिवालरस नाइट 3 का कमाल!

UAE Gaza Aid Ship
राष्ट्रीय

देश का ऐसा गांव जहां दिवाली के दिन मनाया जाता है मातम, जानिए दर्दनाक मौतों का इतिहास

Dark Diwali History
राष्ट्रीय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले चिराग, कहा- 100 परसेंट स्ट्राइक रेट से जीतना है लक्ष्य

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

‘हाथ में मशाल लिए आत्माओं को बुलाते हैं’, जानें देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली मनाते हैं लोग

Diwali traditions in different parts of country
राष्ट्रीय

27 महीने से नहीं मिला था वेतन… बड़े अधिकारियों से परेशान होकर शख्स ने सरकारी दफ्तर के सामने कर ली आत्महत्या

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.