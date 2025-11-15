BJP President: क्या पश्चिम बंगाल चुनाव तक टलेगी BJP अध्यक्ष की नियुक्ति?

पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) तक टलने की पूरी संभावना है। भाजपा ने पहले ही दिल्ली और बिहार जैसे चुनावों के कारण प्रक्रिया को टाला है, और अब बंगाल की तैयारी को प्राथमिकता देने के लिए इसी रणनीति को अपनाया जा सकता है। बिहार की जीत के बाद बंगाल में NDA की मजबूती को देखते हुए, पार्टी नया नेतृत्व स्थापित करने से पहले राज्य स्तर की रणनीति पर फोकस करना चाहती है। हालांकि, संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया तेज हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम निर्णय 2026 के मध्य तक ही लिया जाएगा, ताकि बंगाल चुनावों में नया चेहरा प्रभावी भूमिका निभा सके।