Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP President: क्या पश्चिम बंगाल चुनाव तक टलेगी BJP अध्यक्ष की नियुक्ति?

New BJP President: बिहार में NDA की बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की तैयारी तेज कर दी है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 15, 2025

New BJP President

प्रतिनिधि फोटो(Patrika File Photo)

New BJP President: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए (NDA) की शानदार जीत के बाद भाजपा (BJP) में लंबित राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर ध्यान केंद्रित हो गया है। जेपी नड्डा (JP Nadda) का कार्यकाल जनवरी 2020 से चल रहा है, जिसे लोकसभा चुनाव और अन्य वजहों से कई बार बढ़ाया गया। अब पार्टी संगठनात्मक प्रक्रिया को तेज कर नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी है।

बिहार में NDA की जीत

बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया, जिसने पार्टी का मनोबल बढ़ाया और आंतरिक नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को गति दी। गुरुवार को संगठनात्मक चुनाव प्रभारी के. लक्ष्मण (राज्यसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा प्रमुख) को पार्टी मुख्यालय में सहयोगियों से विचार-विमर्श करते देखा गया, जो परिवर्तन की संभावना का पहला संकेत माना जा रहा है।

19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव जरुरी

संविधान के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले कम से आधी राज्य इकाइयों (19 राज्यों) में संगठनात्मक चुनाव पूरे होना जरूरी है। 2025 मध्य तक महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और मिजोरम समेत कई राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश में अभी भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है।

फेरबदल की संभावना

सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुरुआती 50 के दशक का कोई नेता, जिसके पास मजबूत संगठनात्मक अनुभव हो, को लंबी अवधि की दृष्टि से कमान सौंपी जाएगी। राज्य, जिला और मंडल स्तर पर ज्यादातर नए पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र के हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है।

बंगाल इलेक्शन का असर

पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बंगाल विधानसभा चुनाव (2026) तक टलने की पूरी संभावना है। भाजपा ने पहले ही दिल्ली और बिहार जैसे चुनावों के कारण प्रक्रिया को टाला है, और अब बंगाल की तैयारी को प्राथमिकता देने के लिए इसी रणनीति को अपनाया जा सकता है। बिहार की जीत के बाद बंगाल में NDA की मजबूती को देखते हुए, पार्टी नया नेतृत्व स्थापित करने से पहले राज्य स्तर की रणनीति पर फोकस करना चाहती है। हालांकि, संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया तेज हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम निर्णय 2026 के मध्य तक ही लिया जाएगा, ताकि बंगाल चुनावों में नया चेहरा प्रभावी भूमिका निभा सके।

ये नाम चर्चा में

चर्चा में कई नाम हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया जल्द पूरी कर नड्डा की जगह नए चेहरे को लाया जाएगा, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी मजबूत हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

15 Nov 2025 04:52 pm

Published on:

15 Nov 2025 04:12 pm

Hindi News / National News / BJP President: क्या पश्चिम बंगाल चुनाव तक टलेगी BJP अध्यक्ष की नियुक्ति?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

चुनाव हारने के बाद राजद ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

आरके सिंह
पटना

‘लालू जी को किडनी देने वाली बेटी कराह रही…’, रोहिणी आचार्या के ऐलान पर JDU का पलटवार

rohini acharya
पटना

‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.