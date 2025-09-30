Patrika LogoSwitch to English

BJP President Election: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए ये दो बड़े चेहरे? जानें किन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

BJP President Election: बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का और भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Sep 30, 2025

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार और भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया (Photo-IANS)

BJP President Election: जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर से सवाल उठने लग गया है। पार्टी किस नेता को अध्यक्ष बनाएगी, इसको लेकर पिछले कई महीनों से मीडिया में तमाम नाम सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, ओम माथुर और पुरुषोत्तम रुपाला का नाम चल रहा है।

क्या ये दो बड़े नाम हो गए बाहर

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है। बीजेपी के लिए बिहार और बंगाल का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। कयास लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाने के बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

इन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

बीजेपी के दो बड़े चेहरे धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र प्रधान को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाने के बाद अब बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ओम माथुर और नितिन गडकरी के नाम पर दांव खेल सकती है। 

क्या फडणवीस बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इस पद के लिए फडणवीस युवा हैं और उन्हें आरएसएस के अलावा पार्टी नेतृत्व का भी समर्थन हासिल है। 

कब होगा चुनाव

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब होगा, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जो कि साल 2020 की शुरुआत से इस पद पर बने हुए हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के समय उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था।

राष्ट्रीय

Hindi News / National News / BJP President Election: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए ये दो बड़े चेहरे? जानें किन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

राष्ट्रीय

