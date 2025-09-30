BJP President Election: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए ये दो बड़े चेहरे? जानें किन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है। बीजेपी के लिए बिहार और बंगाल का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। कयास लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाने के बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।