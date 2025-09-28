Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

पीके ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से भी कम सीटें जीतेगी। इससे बीजेपी को नुकसान होगा।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Sep 28, 2025

जन सुराज 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में अभी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी इसको लेकर पीके ने खुलासा किया है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीके ने कहा कि उनकी पार्टी या तो पहले स्थान पर होगी या आखिरी में, इस चुनाव में बीच का रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया।

JDU को लेकर किया बड़ा दावा

इस दौरान जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से भी कम सीटें जीतेगी। इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन तीसरे स्थान पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी।

AIMIM के साथ नहीं करेंगे गठबंधन

जन सुराज प्रमुख ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी धार्मिक राजनीति करते हैं और जन सुराज इससे दूरी बनाए रखेगा। 

अशोक चौधरी को भेजेंगे मानहानि का नोटिस

मीडिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह मानहानि का नोटिस भेजेंगे। उन्होंने कहा कि- सिर्फ़ नोटिस भेजने से कोई बरी नहीं हो जाता। मैंने उन पर 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने ज़मीन खरीदी या नहीं और अगर खरीदी भी है, तो अपने निजी सहायक के नाम पर क्यों खरीदी?

नीतीश पर भी साधा निशाना

प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा- नीतीश कुमार अब राज्य के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बुरे इंसान न हों, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के नेता और अधिकारी लूट मचा रहे हैं। अगर नीतीश चोर नहीं हैं, तो चोरी कौन कर रहा है?

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

28 Sept 2025 08:22 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारतीय सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय

लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा

राष्ट्रीय

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.