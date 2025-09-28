Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

जन सुराज 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में अभी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी इसको लेकर पीके ने खुलासा किया है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीके ने कहा कि उनकी पार्टी या तो पहले स्थान पर होगी या आखिरी में, इस चुनाव में बीच का रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया।
इस दौरान जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से भी कम सीटें जीतेगी। इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन तीसरे स्थान पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी।
जन सुराज प्रमुख ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी धार्मिक राजनीति करते हैं और जन सुराज इससे दूरी बनाए रखेगा।
मीडिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह मानहानि का नोटिस भेजेंगे। उन्होंने कहा कि- सिर्फ़ नोटिस भेजने से कोई बरी नहीं हो जाता। मैंने उन पर 200 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने ज़मीन खरीदी या नहीं और अगर खरीदी भी है, तो अपने निजी सहायक के नाम पर क्यों खरीदी?
प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा- नीतीश कुमार अब राज्य के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बुरे इंसान न हों, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के नेता और अधिकारी लूट मचा रहे हैं। अगर नीतीश चोर नहीं हैं, तो चोरी कौन कर रहा है?
