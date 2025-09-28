Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

Bihar Election 2025: बिहार में अभी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी इसको लेकर पीके ने खुलासा किया है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीके ने कहा कि उनकी पार्टी या तो पहले स्थान पर होगी या आखिरी में, इस चुनाव में बीच का रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर भी बयान दिया।