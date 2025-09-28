बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

Bihar Election: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। वाराणसी दौरे पर रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद NDA की बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार के दो दिवसीय दौरे पर थे।