बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

Bihar Election: जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद एनडीए की बैठक में सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Election: केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। वाराणसी दौरे पर रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद NDA की बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार के दो दिवसीय दौरे पर थे।

दशहरे के बाद NDA की बैठक, सीट बंटवारे पर फैसला

मांझी ने कहा कि बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। अमित शाह ने भी हाल में बिहार का दौरा कर लोगों से बात की। मुझे विश्वास है कि दशहरे के बाद NDA की बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में सभी सहयोगी दलों के बीच समन्वय बनाकर रणनीति तैयार की जाएगी। बिहार में NDA के प्रमुख सहयोगियों में भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास) शामिल हैं।

तेजस्वी यादव पर मांझी का हमला

जीतन राम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी अच्छे कामों को भी गलत नजरिए से देखते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। चाहे संविधान, एसआईआर या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वे सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं। मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा, मोदी और नीतीश जैसा काम कोई और नहीं कर सकता।

अमित शाह का घुसपैठ पर सख्त रुख

मांझी का बयान उस समय आया है, जब अमित शाह ने बिहार के अररिया में घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। शाह ने कहा कि अररिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को विधानसभा चुनाव के बाद भगाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

बिहार चुनाव की तैयारियां तेज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA और विपक्षी महागठबंधन में रणनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मांझी के बयान और शाह के दौरे से स्पष्ट है कि NDA घुसपैठ, विकास और गठबंधन की एकजुटता जैसे मुद्दों पर जोर देगी। दूसरी ओर, तेजस्वी यादव और राजद सामाजिक न्याय और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं।

Published on:

28 Sept 2025 05:22 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

