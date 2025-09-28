बिहार चुनाव 2025: BJP ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय सभी दल जनसभा करते हैं जबकि बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन करती है, क्योंकि सभी दलों में चुनाव में नेताओं को जीतना होता है।