बिहार चुनाव 2025: BJP ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

Bihar Chunav: बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने चुनाव अभियान समिति का ऐलान किया है। इसमें 45 नेताओं को शामिल किया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Sep 28, 2025

बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का किया एलान (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने रविवार को चुनाव अभियान समिति का ऐलान किया है। इस समिति में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद समेत 45 नेताओं को शामिल किया है।

लिस्ट में दिलीप जायसवाल का पहला नाम

इस समिति की लिस्ट में सबसे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का नाम है। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का नाम है। बता दें कि समिति में शामिल नेताओं का उद्देश्य चुनाव प्रचार और रणनीति को सुचारू रूप से लागू करना है। 

प्रभारी और सह-प्रभारी के नाम का किया ऐलान

बता दें कि बिहार चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही अपने प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है जबकि सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया है।

बिहार दौरे पर रहे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय सभी दल जनसभा करते हैं जबकि बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन करती है, क्योंकि सभी दलों में चुनाव में नेताओं को जीतना होता है। 

लालू और राहुल पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि यह चुनाव राहुल गांधी और लालू यादव के लिए उनकी पार्टी को जिताने का चुनाव है। लालू यादव के लिए यह चुनाव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को भगाने का चुनाव है।

इस बार मुकाबला होगा रोचक

बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर और तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी उतार कर मुकाबला रोचक कर दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल में अपनी यात्रा निकाल रहे है। बता दें कि एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025

Published on:

28 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: BJP ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, 45 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

