अब वोटों की गणित का नया सिस्टम! बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बदला नियम

बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती का नियम बदल दिया है। इसके तहत EVM के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड या उससे पहले वाले राउंड से पहले अब पोस्टल बैलेट की गिनती करना अनिवार्य कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस कदम का उद्देश्य मतगणना के दौरान होने वाली देरी को कम करना बताया है।