हिमाचल प्रदेशः BJP प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी, सभी विधानसभा सीटों से उम्मीदवारों के नाम तय

Submitted by:

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी।

BJP releases second list of 6 candidates for HP Assembly Election