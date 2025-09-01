राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा- उनकी बातें समझ…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सोमवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई। अपनी यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो एटम बम सबूत रखे गए थे अब उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार और कहा कि उनकी बातें समझ से परे है।
राजधानी पटना में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के समापन समारोह में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब हम 'वोट चोरी' का हाइड्रोजन बम लाएंगे तो वह लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे।
वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं। क्या आपने परमाणु बम से बड़ी किसी चीज के बारे में सुना है? वह हाइड्रोजन बम है। बीजेपी वालों, तैयार रहो, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लोगों को जल्द ही वोट चोरी की असलियत पता चल जाएगी।
इस दौरान कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी का भी मतलब बताया। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब है 'अधिकार की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, रोजगार की चोरी'। वे आपका राशन कार्ड और अन्य अधिकार छीन लेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के दावों के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, संसद के अंदर या बाहर, मुझे यह समझने में समय लगता है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आज उन्होंने कहा है, 'मैंने एटम बम फोड़ दिया है अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा', एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है?
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते खुद को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी गैर-ज़िम्मेदार हैं।