राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा- उनकी बातें समझ…

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सोमवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई। अपनी यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो एटम बम सबूत रखे गए थे अब उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार और कहा कि उनकी बातें समझ से परे है।