Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा- उनकी बातें समझ…

Bihar Election: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बीजेपी को चेतावनी दी। इस पर बीजेपी ने उनके बयान को गैर जिम्मेदार बताया है।

पटना

Ashib Khan

Sep 01, 2025

वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने BJP और EC पर निशाना साधा (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सोमवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई। अपनी यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो एटम बम सबूत रखे गए थे अब उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार और कहा कि उनकी बातें समझ से परे है।

क्या बोले कांग्रेस सांसद 

राजधानी पटना में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के समापन समारोह में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब हम 'वोट चोरी' का हाइड्रोजन बम लाएंगे तो वह लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। 

ये भी पढ़ें

बिहार रैली में PM और उनकी मां को दी गाली! BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा- नीचता की सारी हदें पार कीं
राष्ट्रीय
image

हाइड्रोजन बम आ रहा है- राहुल गांधी

वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं। क्या आपने परमाणु बम से बड़ी किसी चीज के बारे में सुना है? वह हाइड्रोजन बम है। बीजेपी वालों, तैयार रहो, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लोगों को जल्द ही वोट चोरी की असलियत पता चल जाएगी।

वोट चोरी का बताया मतलब

इस दौरान कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी का भी मतलब बताया। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब है 'अधिकार की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, रोजगार की चोरी'। वे आपका राशन कार्ड और अन्य अधिकार छीन लेंगे।

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के दावों के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, संसद के अंदर या बाहर, मुझे यह समझने में समय लगता है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आज उन्होंने कहा है, 'मैंने एटम बम फोड़ दिया है अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा', एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? 

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते खुद को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी गैर-ज़िम्मेदार हैं। 

ये भी पढ़ें

Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

01 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा- उनकी बातें समझ…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट