Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप

Bihar Election: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 11वें दिन बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची। कांग्रेस सांसद ने यहां जारंग हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भारत का चुनाव आयोग मदद करता है।