Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है।

मुजफ्फरपुर

Ashib Khan

Aug 27, 2025

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया (Photo- X Congress)

Bihar Election: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 11वें दिन बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची। कांग्रेस सांसद ने यहां जारंग हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भारत का चुनाव आयोग मदद करता है।

गुजरात से शुरू हुआ था वोट चोरी

राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सबसे पहले 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ था और वे इसे 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर ले आए। गुजरात मॉडल एक आर्थिक मॉडल नहीं है, यह 'वोट चोरी' का मॉडल है। उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चुराए। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन हमें महाराष्ट्र में सबूत मिले क्योंकि उन्होंने वहां बहुत ज्यादा वोट चुराए। 

‘महाराष्ट्र में एक करोड़ वोट जोड़े’

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ और वोट जोड़े। वे सभी भाजपा के पास चले गए। हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि कैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव चुराए गए।

‘भारत में वोट चोरी हो रही है’

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा यहां आते समय, 6 साल के बच्चों के एक समूह ने मेरी तरफ देखा और कहा 'नरेंद्र मोदी वोट चोर'। 6 साल के बच्चे भी समझ गए हैं कि भारत में वोट चोरी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले, अमित शाह ने कहा था कि भाजपा अगले 40 साल तक सत्ता में रहेगी, कोई नहीं जानता कि राजनीति में क्या होगा, लेकिन अमित शाह अगले 40 साल का भविष्य जानते हैं।

‘देश की 70-80 सीटों पर हुई वोट चोरी’

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा- वोट चोरी सिर्फ कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर नहीं हुई। हिंदुस्तान की 70-80 सीटों पर वोट चोरी की गई। हमने काम शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग-अलग चुनाव चोरी किए गए। जैसे हमने महादेवापुरा के सबूत देश के सामने रखे, वैसे ही हम बाकी जगहों के सबूत भी सबके सामने रखेंगे।

EC से पूछा सवाल

इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा। कांग्रेस नेता ने कहा- मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं- आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? यह संविधान पर हमला है। क्योंकि संविधान में हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है।

बिहार चुनाव 2025

Published on:

27 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / National News / Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप

