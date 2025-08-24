Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RJD नेता तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र-यूपी के बाद दिल्ली में भी FIR दर्ज, जानें मामला

राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दिल्ली में भी FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र और यूपी में मामला दर्ज हो चुका है।

भारत

Ashib Khan

Aug 24, 2025

तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली में FIR हुई दर्ज (Photo-IANS)

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राजद नेता के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी के बाद दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 

दिल्ली में दर्ज हुई FIR

दिल्ली में बीजेपी नेता केएस दुग्गल ने तेजस्वी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की तस्वीर के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर छेड़छाड़ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। 

ये भी पढ़ें

Bihar Election: क्या तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम? जानें इस सवाल पर क्या बोले राहुल गांधी
राष्ट्रीय
image

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे कोर्ट भी जा सकते हैं। 

महाराष्ट्र में भी FIR दर्ज

बता दें कि तेजस्वी यादव के पोस्ट को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। गढ़चिरौली से बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने यह शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यूपी में भी मामला दर्ज

वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ यूपी में भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शाहजहांपुर पुलिस ने बीजेपी की जिला अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिल्पी गुप्ता ने दावा किया कि तेजस्वी की टिप्पणी ने देशभर में लोगों के बीच "भारी आक्रोश" पैदा किया और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया। 

FIR पर क्या बोले तेजस्वी यादव

राजद नेता तेजस्वी यादव ने FIR दर्ज होने पर कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? 'जुमला' शब्द कहना भी अपराध हो गया है। उन्हें सच से डर लगता है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं।

AAP ने BJP पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह तानाशाही नहीं तो क्या हो रहा है। दिल्ली में डॉक्टर, पार्षद हमले और मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती जबकि दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। 

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, यात्रा में जबरन घुसा शख्स, कांग्रेस सांसद के गाल पर…
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

24 Aug 2025 10:10 pm

Hindi News / National News / RJD नेता तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र-यूपी के बाद दिल्ली में भी FIR दर्ज, जानें मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.