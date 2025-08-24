RJD नेता तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र-यूपी के बाद दिल्ली में भी FIR दर्ज, जानें मामला

तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह तानाशाही नहीं तो क्या हो रहा है। दिल्ली में डॉक्टर, पार्षद हमले और मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती जबकि दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है।