RJD नेता तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र-यूपी के बाद दिल्ली में भी FIR दर्ज, जानें मामला

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राजद नेता के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी के बाद दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
दिल्ली में बीजेपी नेता केएस दुग्गल ने तेजस्वी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की तस्वीर के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर छेड़छाड़ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे कोर्ट भी जा सकते हैं।
बता दें कि तेजस्वी यादव के पोस्ट को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। गढ़चिरौली से बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने यह शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ यूपी में भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शाहजहांपुर पुलिस ने बीजेपी की जिला अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिल्पी गुप्ता ने दावा किया कि तेजस्वी की टिप्पणी ने देशभर में लोगों के बीच "भारी आक्रोश" पैदा किया और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने FIR दर्ज होने पर कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? 'जुमला' शब्द कहना भी अपराध हो गया है। उन्हें सच से डर लगता है। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं।
तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह तानाशाही नहीं तो क्या हो रहा है। दिल्ली में डॉक्टर, पार्षद हमले और मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं हो पाती जबकि दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है।