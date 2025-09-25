‘कहीं इसलिए तो राहुल गांधी ने Gen-G के लिए पोस्ट नहीं किया था’, BJP बोली- लेह हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद

Leh Protest: बीजेपी नेता अमित मालवीय (BJP Leader Amit Malviya) ने लेह हिंसा के तार कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के Gen-Z वाले ट्वीट से जोड़ा है। मालवीय ने कहा कि क्या इसी हिंसा के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में Gen-Z युवाओं का जिक्र किया था। अमित मालवीय ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
उन्होंने लिखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सासपोल से कांग्रेस पार्षद स्मानला दोरजे नोरबू ने प्रशासन को खुली चुनौती दी। दोरजे ने कहा कि सुरक्षाबलों की बड़ी तैनाती भी भाजपा कार्यालय तक लोगों को पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। वह खुद भी भाजपा कार्यालय पर पत्थरबाजारी करने आएंगे। मालवीय ने कहा कि स्मानला ने लद्दाख के लोगों से 24 सितंबर को लेह आकर हमला करने का आग्रह किया। इसके कारण एक भीड़ ने भाजपा लद्दाख कार्यालय में आग लगा दी।
लेह में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जेन-जी ने नेतृत्व की दिखावा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्षद स्टेंजिंग त्सेपांग अपर लेह वार्ड से पार्षद हैं। वह मुख्य भड़काने वाले हैं और हिंसा भड़काते हुए उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की कई तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें हथियार लेकर भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते हुए भी देखा जा सकता है। वह भीड़ को उकसा रहे हैं और भाजपा कार्यालय को निशाना बना रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
उन्होंने त्सेपांग की राहुल संग तस्वीर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस के नापाक इरादे जगजाहिर हो चुके हैं। 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह' कांग्रेस का मुख्य नारा है। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की यही योजना है, क्योंकि वे जनता के जरिए नहीं जीत सकते, इसलिए हम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो देश जानता है कि कैसे जवाब देना है। जनता जवाब देगी।
दरअसल, ये हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेह के NDS मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए और आगजनी की। साथ ही, आसपास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वहां हालात चिंताजनक बन गए।