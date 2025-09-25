‘कहीं इसलिए तो राहुल गांधी ने Gen-G के लिए पोस्ट नहीं किया था’, BJP बोली- लेह हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद

लेह में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जेन-जी ने नेतृत्व की दिखावा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्षद स्टेंजिंग त्सेपांग अपर लेह वार्ड से पार्षद हैं। वह मुख्य भड़काने वाले हैं और हिंसा भड़काते हुए उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की कई तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें हथियार लेकर भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते हुए भी देखा जा सकता है। वह भीड़ को उकसा रहे हैं और भाजपा कार्यालय को निशाना बना रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।