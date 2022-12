अटल समाधि पहुंचने पर BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे बताया देश की खूबसूरती

राहुल गांधी आज अटल समाधि पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, जिसको भाजपा ने नाटक बताया है। वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे देश की खूबसूरती बताया है।

BJP targeted Rahul Gandhi on reaching Atal Samadhi, PDP chief Mehbooba Mufti told this is beauty of the country