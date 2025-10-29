जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी बीजेपी, क्या है पूरा मामला

सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा- मैंने अधिकारियों को संभावित स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। मेरे विचार से, ओमपोरा, बडगाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जा रहा था, लेकिन हमें वायु सेना से मंज़ूरी नहीं मिली। ओमपोरा में भवन और परिसर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर हमें कहीं और जगह नहीं मिलती है, तो हम वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी का एक अस्थायी परिसर शुरू कर सकते हैं, साथ ही एक स्थायी परिसर पर भी काम कर सकते हैं।