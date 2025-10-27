Bihar Election 2025: क्या चुनाव के बाद राजद में वापस जाएंगे तेज प्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल, बिहार की सियासी गलियारों में अटकले लगाई जा रही है कि यदि चुनाव में जनशक्ति जनता दल के विधायक जीतते हैं तो वे राजद में वापसी कर सकते हैं।