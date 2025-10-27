Bihar Election 2025: क्या चुनाव के बाद राजद में वापस जाएंगे तेज प्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान

क्या राजद में वापस जाएंगे तेज प्रताप (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल, बिहार की सियासी गलियारों में अटकले लगाई जा रही है कि यदि चुनाव में जनशक्ति जनता दल के विधायक जीतते हैं तो वे राजद में वापसी कर सकते हैं।
बता दें कि सियासी अलटकलों पर विराम लगाते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसका खंडन करता हूं, जिसने भी यह कहा है, वह गलत है।
सुगौल विधानसभा सीट पर जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को वीआईपी ने अपना समर्थन दिया है। दरअसल, महागठबंधन में सुगौल सीट वीआईपी के खाते में आई थी। यहां से पार्टी ने विधायक शशिभूषण सिंह को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद VIP प्रत्याशी ने तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया।
वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि मुकेश सहनी के निर्देशानुसार और महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों से विचार-विमर्श के बाद विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) सुगौली विधानसभा क्षेत्र से श्याम किशोर चौधरी (चुनाव चिह्न- ब्लैकबोर्ड) को अपना अधिकृत समर्थन प्रदान करती है।
बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए।
बता दें कि एनडीए-महागठबंधन के अलावा इस बार प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इन दोनों दलों के चुनाव लड़ने से इस बार मुकाबला रोमांचक माना जा रहा है। दरअसल, पार्टी और परिवार से बेदखल करने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल पार्टी बना ली।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग