महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)
महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा।
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया है। उन्हीं की वजह से RSS और उसके सहयोगी संगठन राज्य और देश में सांप्रदायिक नफरत फैला रहे है। भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी' कहा जाना चाहिए। अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।
बता दें कि इससे पहले राजद MLC मोहम्मद कारी सोहैब ने कहा था कि यदि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वक्फ विधेयक सहित सभी विधेयक को हटा दिया जाएगा। एमएलसी के इस बयान पर एनडीए नेताओं ने हमला बोला। उन्होंने कहा- किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्रीय कानून को कैसे बदल सकता है।
तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता 20 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार से थक चुकी है। सीएम अपने होश में नहीं है। सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा- अगर हम सत्ता में आए तो क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन करेंगे। बता दें कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों वाले इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है।
बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। प्रदेश में पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।
