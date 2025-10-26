महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया है। उन्हीं की वजह से RSS और उसके सहयोगी संगठन राज्य और देश में सांप्रदायिक नफरत फैला रहे है। भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी' कहा जाना चाहिए। अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।