राष्ट्रीय

महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा- अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 26, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। 

‘वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे’

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया है। उन्हीं की वजह से RSS और उसके सहयोगी संगठन राज्य और देश में सांप्रदायिक नफरत फैला रहे है। भाजपा को 'भारत जलाओ पार्टी' कहा जाना चाहिए। अगर राज्य में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।

RJD MLC ने कही ये बात

बता दें कि इससे पहले राजद MLC मोहम्मद कारी सोहैब ने कहा था कि यदि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वक्फ विधेयक सहित सभी विधेयक को हटा दिया जाएगा। एमएलसी के इस बयान पर एनडीए नेताओं ने हमला बोला। उन्होंने कहा- किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्रीय कानून को कैसे बदल सकता है।

नीतीश पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता 20 साल पुरानी नीतीश कुमार सरकार से थक चुकी है। सीएम अपने होश में नहीं है। सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

सीमांचल विकास प्राधिकरण का करेंगे गठन

चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा- अगर हम सत्ता में आए तो क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन करेंगे। बता दें कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों वाले इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है।

दो चरणों में होगा मतदान

बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। प्रदेश में पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

image

बिहार चुनाव 2025

26 Oct 2025 04:36 pm

राष्ट्रीय

तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

Tejashwi Yadav-Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

अब घोड़े पर सवार होकर वोट डालने नहीं आएंगी विठाबाई, 114 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया, अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश

Vithabai Patil oldest woman death Maharashtra
मुंबई

IMD Alert: 26, 27 और 28 अक्टूबर को इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

BJP ने चुराया पूरा चुनाव, हमारे 80% फॉर्म किए रिजेक्ट; कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजस्वी पर मांझी का तंज, कहा- नालायक को नायक बताना, नायक शब्द का अपमान

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
