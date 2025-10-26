BJP ने चुराया पूरा चुनाव, हमारे 80% फॉर्म किए रिजेक्ट; कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

File Photo
दिल्ली में रविवार को गोवा, दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली में चुनावों में धाधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरा चुनाव ही चुरा लिया है और कांग्रेस के करीब 80 प्रतिशत फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है।
कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली में चुनावी धांधली हो रही है। यहां स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस क्षेत्र में वोटों की चोरी से आगे बढ़ते हुए पूरा चुनाव ही चुरा लिया गया है।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने ऐसी प्लानिंग की, जिससे उसके सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़े, ऐसा कर उसने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के लिए 10 से 17 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख घोषित की गई। ऐसे में नॉमिनेशन फॉर्म वेबसाइट पर आ जानी चाहिए, ताकि वो सबके लिए उपलब्ध रहे। लेकिन 10 अक्टूबर को आयोग की वेबसाइट पर ऐसा कोई फॉर्म होने का जिक्र ही नहीं किया गया।
उन्होंने कहा- 13 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दे दी गई। जब लोग ये डॉक्यूमेंट्स लाने गए, तो बताया गया कि कर्मचारी चुनाव ट्रेनिंग में चले गए हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने किसी तरह फॉर्म भर भी लिया, उनके फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान रिजेक्ट कर दिए गए। इस तरीके से एक साजिश रची गई कि लोग फॉर्म ही न भर पाएं।
माणिकराव ठाकरे ने कहा- निकाय चुनाव में BJP का एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ और कांग्रेस के लगभग 80% फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। BJP ने यहां अधिकारियों की मदद से पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया है। इस दमनशाही से जनता त्रस्त है।
