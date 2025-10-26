BJP ने चुराया पूरा चुनाव, हमारे 80% फॉर्म किए रिजेक्ट; कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

दिल्ली में रविवार को गोवा, दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली में चुनावों में धाधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरा चुनाव ही चुरा लिया है और कांग्रेस के करीब 80 प्रतिशत फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है।