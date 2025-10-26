महाराष्ट्र का औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का बदला नाम, अब ‘छत्रपति संभाजीनगर’ कहलाएगा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अब इसका छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। वहीं इसका नया स्टेशन कोड ‘CPSN’ होगा। मध्य रेलवे के इस निर्णय के बाद अब इस स्टेशन को आधिकारिक रूप से छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन (CPSN) के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है।