जम्मू कश्मीर विधानसभा में NC और BJP विधायकों के बीच हुई जोरदार तकरार, जानें पूरा मामला

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कांग्रेस विधायक दल के नेता जीए मीर ने अच्छा नेता बताया। उन्होंने कहा कि वो खुलकर बोलने और लोकप्रिया होने के लिए जाने जाते थे। पीडीपी विधायक रफीक नाइक ने सदस्यों से मलिक के बारे में बुरा न बोलने की अपील की। हालांकि, माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने से सदस्यों को किसी नेता के कार्यों से सबक लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।