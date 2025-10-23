Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर विधानसभा में NC और BJP विधायकों के बीच हुई जोरदार तकरार, जानें पूरा मामला

जम्मू कश्मीर विधानसभा में शरदकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि पर तीखी बहस हुई।

2 min read

श्रीनगर

image

Ashib Khan

Oct 23, 2025

J&amp;K विधानसभा में हुआ हंगामा (Photo-X @CM_JnK)

जम्मू कश्मीर विधानसभा में शरदकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि पर तीखी बहस हुई। NC विधायक बशीर वीरी ने सत्यपाल मलिक की भूमिका को विवादास्पद बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सत्यपाल मलिक का अगस्त में निधन हो गया था। मलिक 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के समय राज्यपाल थे। 

BJP विधायक ने टिप्पणी हटाने की मांग

वहीं बीजेपी विधायक ने बशीर की टिप्पणी को हटाने की मांग की। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम ने संयम बरतने की सलाह दी और एनसी विधायक बशीर वीरी की टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया। 

जीए मीर ने बताया अच्छा नेता

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कांग्रेस विधायक दल के नेता जीए मीर ने अच्छा नेता बताया। उन्होंने कहा कि वो खुलकर बोलने और लोकप्रिया होने के लिए जाने जाते थे। पीडीपी विधायक रफीक नाइक ने सदस्यों से मलिक के बारे में बुरा न बोलने की अपील की। हालांकि, माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने से सदस्यों को किसी नेता के कार्यों से सबक लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।

एनसी सदस्यों ने किया विरोध

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बचाव करते हुए बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने 5 अगस्त को, जिस दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और संयोग से इसी दिन मलिक का निधन हुआ था। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताया जिस पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी के विधायक ने विरोध जताया।  

कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए-अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा- हर कोई गलती करता है और दिवंगत लोगों के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यह होगी कि लंबी श्रद्धांजलि देने के बजाय सार्वजनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

सीएम ने दिया सुझाव

इस दौरान सीएम अब्दुल्ला ने भारतीय संसद की तर्ज पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मृत्युलेख प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा- संसद में केवल मौजूदा विधायक या सांसद के निधन पर ही विस्तृत चर्चा होती है। वहीं बाकी मामलों में अध्यक्ष संक्षिप्त मृत्युलेख पढ़ते हैं। 

सोमवार तक स्थगित हुई कार्यवाही

बता दें कि सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई है। इससे पहले विधायकों ने दिवंगत लोगों के लिए दो मिनट का मौन भी रखा।

ये भी पढ़ें

गड्ढे मुक्त होगा बेंगलुरु! सीएम सिद्धारमैया ने 31 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / National News / जम्मू कश्मीर विधानसभा में NC और BJP विधायकों के बीच हुई जोरदार तकरार, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Explainer: भारत की UN में धमाल, कई मामले सुलझा कर किया कमाल, क्यों खास है संयुक्त राष्ट्र दिवस

India UN Role
विदेश

Bihar Election 2025: ये हैं वो चर्चित महिला उम्मीदवार, जिन पर टिकी सबकी नजरें

राष्ट्रीय

BJP विधायक ने मंच पर फेंका पाग, कहा- नहीं ये मिथिला का सम्मान नहीं और अलीनगर उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए कह दी ये बात

Bihar Elections
राष्ट्रीय

सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी ने कर दिया खेला, इन सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

राष्ट्रीय

कॉफी नाली में फेंकना भारत के लिए खतरा: हमारे देश में 56% लोग पी रहे, पर्यावरण पर क्या हो रहा असर

Coffee Drain Environmental Impact
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.