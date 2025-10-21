गड्ढे मुक्त होगा बेंगलुरु! सीएम सिद्धारमैया ने 31 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सड़कें जल्द ही गड्ढे मुक्त होगी। इसको लेकर सीएम सिद्धारमैया ने शहर के सभी गड्ढों को भरने के निर्देश जारी कर दिए है और पांचों निगमों की सीमाओं में मरम्मत के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा भी तय कर दी। सीएम ने मंगलवार को प्रदेश में इस मुद्दे पर छिड़ी बहस के बीच सभी गड्ढों को भरने का अल्टीमेटम दिया है।