शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग

पुणे के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। BJP की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदूवादी संगठनों के साथ गोमूत्र से शुद्धिकरण किया था। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सांसद पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।