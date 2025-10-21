Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग

मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कई हिंदू संगठनों ने शनिवार वाडा के बाहर जमकर हंगामा किया था।

2 min read

मुंबई

image

Ashib Khan

Oct 21, 2025

मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज (Photo-X )

पुणे के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। BJP की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदूवादी संगठनों के साथ गोमूत्र से शुद्धिकरण किया था। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सांसद पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। 

हिंदू संगठनों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन

बता दें कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कई हिंदू संगठनों ने शनिवार वाडा के बाहर जमकर हंगामा किया था। प्रदर्शनकारियों ने उस जगह का शुद्धिकरण भी किया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार वाडा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी।

NCP ने बीजेपी सांसद के खिलाफ किया प्रदर्शन

एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाडा के बाहर बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनसीपी प्रवक्ता रूपाली थोम्बरे ने कहा- शनिवारवाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज़ अदा करने पर कुलकर्णी को विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

मेघा कुलकर्णी को लेकर कही ये बात

उन्होंने आगे कहा- मेघा कुलकर्णी दावा करती हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम भी हिंदू हैं और हमारी भावनाएं बिल्कुल भी आहत नहीं हुई हैं क्योंकि हम समावेशिता में विश्वास करते हैं। एनसीपी प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

‘किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए’

विधान परिषद की उपसभापति और वरिष्ठ शिवसेना नेता नीलम गोरहे ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन आने वाले स्थल पर नमाज अदा करने से बचना चाहिए, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन की आलोचना

उन्होंने कहा- अगर नियमों का उल्लंघन होता है, तो पुलिस कमिश्नर या कलेक्टर जैसे अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मानो वे पूरी सरकार चला रहे हों।

AIMIM ने बीजेपी पर साधा निशाना

AIMIM नेता वारिस पठान ने घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। AIMIM नेता ने कहा कि 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमे की नमाज पढ़ी तो इसमें क्या परेशानी है? संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बीजेपी को अपने मन की नफरत को शुद्ध करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Oct 2025 03:16 pm

Published on:

21 Oct 2025 02:45 pm

Hindi News / National News / शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ग्रीन क्रैकर्स के बावजूद दिल्ली में पटाखों की बिक्री कैसे हुई? सौरभ भारद्वाज ने BJP सरकार पर निशाना

राष्ट्रीय

‘दिया जलाने वाले हिंदू-मुस्लिम लड़ाई के जिम्मेदार’… कांग्रेस नेता ने अयोध्या दीपोत्सव पर दिया विवादित बयान

Congress leader Udit Raj
राष्ट्रीय

महागठबंधन के दलों में नहीं हो सका समझौता, 243 सीटों पर INDIA ब्लॉक ने उतारे 254 प्रत्याशी

Bihar Election
राष्ट्रीय

Viral Video: चलती कार के सनरूफ पर युवतियों का खतरनाक स्टंट, आखिर वे क्या सोच रही थीं ?

Sunroof Stunt Viral Video
राष्ट्रीय

बम बनाने के लिए 4,000 रुपये की लूट के लिए 27 की उम्र में मिली फांसी, कोर्ट में Ashfaqulla Khan ने कहा- हमने कोई चोरी नहीं की…

Ashfaqulla Khan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.