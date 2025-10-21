शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग

मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज (Photo-X )
पुणे के शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। BJP की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदूवादी संगठनों के साथ गोमूत्र से शुद्धिकरण किया था। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सांसद पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।
बता दें कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कई हिंदू संगठनों ने शनिवार वाडा के बाहर जमकर हंगामा किया था। प्रदर्शनकारियों ने उस जगह का शुद्धिकरण भी किया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार वाडा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी।
एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाडा के बाहर बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनसीपी प्रवक्ता रूपाली थोम्बरे ने कहा- शनिवारवाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज़ अदा करने पर कुलकर्णी को विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
उन्होंने आगे कहा- मेघा कुलकर्णी दावा करती हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम भी हिंदू हैं और हमारी भावनाएं बिल्कुल भी आहत नहीं हुई हैं क्योंकि हम समावेशिता में विश्वास करते हैं। एनसीपी प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।
विधान परिषद की उपसभापति और वरिष्ठ शिवसेना नेता नीलम गोरहे ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन आने वाले स्थल पर नमाज अदा करने से बचना चाहिए, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
उन्होंने कहा- अगर नियमों का उल्लंघन होता है, तो पुलिस कमिश्नर या कलेक्टर जैसे अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मानो वे पूरी सरकार चला रहे हों।
AIMIM नेता वारिस पठान ने घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। AIMIM नेता ने कहा कि 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुमे की नमाज पढ़ी तो इसमें क्या परेशानी है? संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बीजेपी को अपने मन की नफरत को शुद्ध करना चाहिए।
