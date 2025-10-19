Patrika LogoSwitch to English

क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। इसको लेकर VHP ने मंत्री कपिल मिश्रा को भी पत्र लिखा है।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

VHP ने कपिल मिश्रा को लिखा पत्र (Photo-IANS)

विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र भी लिखा है। यह पत्र VHP के दिल्ली प्रांत के सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा- दिल्ली का नाम बदलकर वापस इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि राजधानी का नाम उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़ सके।

‘नाम परिवर्तन राष्ट्र की चेतना को दर्शाते हैं’

उन्होंने कहा- नाम केवल परिवर्तन नहीं होते, वे एक राष्ट्र की चेतना को दर्शाते हैं। जब हम दिल्ली कहते हैं, तो हम केवल 2,000 वर्षों की अवधि देखते हैं। लेकिन जब हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं, तो हम 5,000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हैं।

इन जगहों का नाम भी बदलने की मांग

वीएचपी ने पत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन और शाहजहानाबाद विकास बोर्ड का नाम इंद्रप्रस्थ विकास बोर्ड करने की भी मांग की।

सुझावों के आधार पर की गई मांग

VHP ने कहा कि जहां कहीं भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के स्मारक है, वहां पांडव काल के हिंदू नायकों, ऋषियों और स्थलों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके पास स्मारक बनाए जाने चाहिए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने यह भी दावा किया कि ये मांग दिल्ली में आयोजित 'इंद्रप्रस्थ पुनरुद्धार संकल्प सभा' ​​ कार्यक्रम में दिए गए सुझावों के आधार पर की गई। 

राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का होना चाहिए स्मारक

उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम पर एक "भव्य स्मारक" और एक राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य सैन्य विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा गुप्ता ने पांडव काल के दौरान हेमचंद्र विक्रमादित्य और इंद्रप्रस्थ का इतिहास दिल्ली के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की है।

image

Published on:

19 Oct 2025 05:35 pm

Hindi News / National News / क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

