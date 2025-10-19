क्या दिल्ली का बदलेगा नाम? VHP ने इंद्रप्रस्थ करने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा को लिखा पत्र

विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र भी लिखा है। यह पत्र VHP के दिल्ली प्रांत के सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा- दिल्ली का नाम बदलकर वापस इंद्रप्रस्थ कर दिया जाना चाहिए ताकि राजधानी का नाम उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जुड़ सके।