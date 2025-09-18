क्या यही ‘हाइड्रोजन’ बम था? भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, कहा- मुझे लगता है कि उनका…

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के नए आरोपों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी के पास सिर्फ नकारात्मकता बची है। वे दिन भर झूठ बोलते हैं। पहले कह रहे थे कि 'हाइड्रोजन बम' आएगा। क्या इसी को 'हाइड्रोजन बम' कह रहे थे? उनकी भाषा किसी हारे हुए नेता जैसी है। अपनी हार के लिए इतने लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।