Bihar Chunav: ‘चुनाव के बाद तेजस्वी को जेल जाना होगा’, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले BJP नेता ने दिया बड़ा बयान

राजद नेता तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)
बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग है। इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है।
उन्होंने तेजस्वी के शपथ लेने वाले बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका सपना इस बार पूरा नहीं होगा। वे कालकोठरी के मुख्य कैदी होंगे। चुनाव के बाद जेल जाना होगा।
वहीं, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के चुनावी प्रचार को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू यादव बेल पर हैं और अपराधी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है।
चौबे ने आगे कहा कि मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि लालू यदव का जमानत कैंसल किया जाए, जेल के अस्पताल में पूर्व सीएम को रखें क्योंकि वे हिंसक प्रवृत्ति के हैं। लालू यादव बाहर रहेंगे तो हिंसा फैला देंगे।
भाजपा नेता ने कांग्रेस सांसद राहुल वोट चोरी वाले बयान पर पर भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को 'नटवरलाल' बताते हुए कहा कि दोनों एक ही लीग के हैं और लोगों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं।
पटना में चौबे ने कहा कि ये सभी लोग, चाहे राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव सब एक जैसे हैं। एक बिहार का नटवरलाल है, दूसरा दिल्ली का नटवरलाल है। वे एक ही लीग के हैं और उनके पास चर्चा करने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है।
भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और भ्रम पैदा करना है। महाठगबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की साजिश है।
चौबे ने फिर से बिहार ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि एनडीए के पक्ष में वातावरण बना है।
14 नवंबर को झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, वंशवाद फैलाने वाले, सत्ता में रहकर जंगलराज पैदा करने वाले, अपराधियों का राजनीतिकरण करने वाले राजद-कांग्रेस को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
