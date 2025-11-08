Bihar Chunav: ‘चुनाव के बाद तेजस्वी को जेल जाना होगा’, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले BJP नेता ने दिया बड़ा बयान

14 नवंबर को झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, वंशवाद फैलाने वाले, सत्ता में रहकर जंगलराज पैदा करने वाले, अपराधियों का राजनीतिकरण करने वाले राजद-कांग्रेस को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।