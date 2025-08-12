इस चुनाव में बीजेपी के दो दिग्गज आमने-सामने, पीएम मोदी और अमित शाह भी करेंगे मतदान

Constitution Club Election: दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कोषाध्यक्ष, खेल सचिव और संस्कृति सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। वहीं सचिव पद के लिए लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की हो रही है। इस पद पर बीजेपी के दो दिग्गज नेता सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान आमने-सामने है। दरअसल, राजीव प्रताप रूडी इस पद पर 25 साल से काबिज है। दरअस, वोटों की गिनती भी आज ही की जाएगी।