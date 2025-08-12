इस चुनाव में बीजेपी के दो दिग्गज आमने-सामने, पीएम मोदी और अमित शाह भी करेंगे मतदान

Constitution Club Election: दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कोषाध्यक्ष, खेल सचिव और संस्कृति सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। वहीं सचिव पद के लिए लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी की हो रही है। इस पद पर बीजेपी के दो दिग्गज नेता सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान आमने-सामने है। दरअसल, राजीव प्रताप रूडी इस पद पर 25 साल से काबिज है। दरअस, वोटों की गिनती भी आज ही की जाएगी।
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच है।
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव पर कहा, "पहली बार भाजपा बनाम भाजपा है इसलिए यह हमारे लिए खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए यह काफी कंफ्यूजिंग है।
बीजेपी नेता संजीव कुमार बलियान ने कहा, "ये चुनाव दलगत राजनीति से अलग हटकर है। यह सांसदों और पूर्व सांसदों का एक मंच है। हम सब लोग यहां एकत्रित होते है और दल से ऊपर उठकर देश के लिए विचार-विमर्श किए जाते हैं इसलिए इस चुनाव को दलों से ना जोड़ा जाए।"
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव पर कहा क्या आपने पिछले 25 साल में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी? इसका कारण यह था कि सांसदों की यहां कोई पूछ ही नहीं थी। अब गरिमा वापस लौट रही है और उत्साह इतना है कि वरिष्ठ लोग भी मतदान करने आ रहे हैं।
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के लिए मैं जो हलचल देख रही हूं, वह लोकसभा या राज्यसभा चुनावों के दौरान देखने को मिलने वाली हलचल के समान है। क्लब के सदस्यों के लिए नेताओं के बीच से एक नेता का चुनाव करना एक चुनौती है।