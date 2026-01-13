10 मिनट में नहीं होगा Blinkit का सामान डिलीवर, सरकार के दखल के बाद बड़ा बदलाव

Blinkit 10 मिनट डिलीवरी (File Photo)
देशभर के गिग वर्कर्स की हड़ताल आज कामयाब हो गई है। हड़ताल के बाद सरकार ने डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ऑनलाइन ऑर्डर्स पर 10 मिनट डिलीवरी का नियम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद Blinkit ने अपने सभी ब्रांड्स से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया। इससे पहले Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी बॉय पर तेज डिलीवरी का दबाव था, जो सड़क हादसों और सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा रहा था।
केंद्रीय मंत्री ने इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समय सीमा हटाने पर जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि तेज डिलीवरी के दबाव में किसी भी डिलीवरी बॉय की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।
बैठक के बाद सभी कंपनियों ने अपने ब्रांड विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट से डिलीवरी की समय सीमा हटाने का आश्वासन दिया। यह कदम 31 दिसंबर को हुए गिग वर्कर्स की हड़ताल और उनकी सुरक्षा की मांग के बाद आया।
