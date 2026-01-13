13 जनवरी 2026,

मंगलवार

10 मिनट में नहीं होगा Blinkit का सामान डिलीवर, सरकार के दखल के बाद बड़ा बदलाव

Blinkit 10 Minutes Deliveries: गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी के नियम को खत्म कर दिया है। Blinkit ने अपने सभी ब्रांड्स से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 13, 2026

Blinkit 10 मिनट डिलीवरी (File Photo)

देशभर के गिग वर्कर्स की हड़ताल आज कामयाब हो गई है। हड़ताल के बाद सरकार ने डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ऑनलाइन ऑर्डर्स पर 10 मिनट डिलीवरी का नियम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

डिलीवरी पार्टनर्स को बड़ी राहत

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद Blinkit ने अपने सभी ब्रांड्स से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया। इससे पहले Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी बॉय पर तेज डिलीवरी का दबाव था, जो सड़क हादसों और सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा रहा था।

पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला

केंद्रीय मंत्री ने इन कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समय सीमा हटाने पर जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि तेज डिलीवरी के दबाव में किसी भी डिलीवरी बॉय की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।

हड़ताल के बाद लिया गया फैसला

बैठक के बाद सभी कंपनियों ने अपने ब्रांड विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट से डिलीवरी की समय सीमा हटाने का आश्वासन दिया। यह कदम 31 दिसंबर को हुए गिग वर्कर्स की हड़ताल और उनकी सुरक्षा की मांग के बाद आया।

Updated on:

13 Jan 2026 02:53 pm

Published on:

13 Jan 2026 02:24 pm

Hindi News / National News / 10 मिनट में नहीं होगा Blinkit का सामान डिलीवर, सरकार के दखल के बाद बड़ा बदलाव

