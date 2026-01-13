10 मिनट में नहीं होगा Blinkit का सामान डिलीवर, सरकार के दखल के बाद बड़ा बदलाव

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद Blinkit ने अपने सभी ब्रांड्स से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया। इससे पहले Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी बॉय पर तेज डिलीवरी का दबाव था, जो सड़क हादसों और सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा रहा था।