BLO ने SIR के कार्य को बताया ‘गुलामों जैसा काम’: निर्वाचन आयोग ने दी ये सफाई, जानिए पूरा मामला

BLO Suicide: भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को केरल के एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तुरंत संज्ञान लिया। इस ऑडियो में BLO ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के कारण होने वाले भारी तनाव की बात कही थी। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कुल 12 राज्यों में SIR के दौरान कई BLO अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन केलकर और जिला कलेक्टर चेतन कुमार मीणा ने संबंधित BLO एंटनी वर्गीस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे बात की और उनकी शिकायतों का समाधान किया।