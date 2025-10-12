Bihar: चारा लेने गए थे, वापस लौटते वक्त पलट गई नाव, मोतिहारी में तीन लोगों की मौत, प्रशासन ने किया बड़ा ऐलान

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, इस कारण लोग नदियों से दूर रहें। इससे पहले शुक्रवार को औरंगाबाद जिले के बडेम में सोन नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी। इस साल हुई बारिश के कारण बिहार की सभी नदियों में जलस्तर अभी भी अधिक है।