हालातों से टूटकर बिखरी मां! दो मासूमों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, रेलवे ट्रैक पर चिपके मिले शव

पुलिस कार्रवाई में मृतकों की पहचान की गई तो पता चला कि मरने वाली एक मां और उसके दो बच्चे हैं। मां की पहचान पिननींटी विजयशांति (38 साल) के रूप में हुई है। वहीं दो बच्चे, जिसमें एक बेटा विशाल रेड्डी, जो इंटर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था और बेटी चेतना रेड्डी, इंटर सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। महिला अपने बच्चों के साथ बोडुप्पल शहर में रहती थी।