जम्मू-कश्मीर में सरपंच के घर के बाहर बम धमाका, मामले की जांच शुरू

इंटरनेशनल बॉर्डर की रखवाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स - बीएसएफ (Border Security Force - BSF) करती है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ, बाहर निकलने, ड्रग्स की तस्करी और ड्रोन से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात रहते हैं। आतंकी संगठनों ने कई बार पाकिस्तान की सेना की मदद से ड्रोन का इस्तेमाल करके भारतीय सीमा में हथियार/गोला-बारूद, कैश और ड्रग्स गिराए हैं। ये सामान आमतौर पर आतंकी संगठनों के ओवर-ग्राउंड वर्कर्स उठाते हैं और फिर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जारी रखने के लिए आतंकियों को सौंप देते हैं। बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई-टेक एंटी-ड्रोन उपकरण लगाए हैं जिससे बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन के खतरे को रोका जा सके।