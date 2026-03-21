नकली नोट छापने वाले गैंग ने पूछताछ में खोले कई राज़, चीन कनेक्शन की हुई पुष्टि

आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई चौकाने वाले राज़ सामने आए हैं। आरोपियों ने बताया कि नकली नोट हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ तैयार किए गए थे। अब इन नोटों को आगे की जांच के लिए नागपुर स्थित प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पिछले 10 वर्षों से एक-दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए मूल्य के 500 रुपए के नकली नोट तैयार किए थे।