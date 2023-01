पंजाब व हरियाणा CM आवास के पास मिला बम, पुलिस ने सील किया इलाका

Submitted by:

पंजाब व हरियाणा CM आवास के पास जिंदा बम मिला है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। इसके साथ ही बम स्क्वायड टीम मौके पर पहुंच चुकी है।

Bomb found near Punjab and Haryana CM's residence, police sealed the area