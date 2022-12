अमरीका में बसने के लिए 'भाई' का फेक मर्डर, ये कहानी पढ़ चौंक जाएंगे आप!

अमरीका में बसने का सपना पूरा करने के लिए एक पंजाबी व्यक्ति ने पहले काल्पनिक जुड़वा भाई बनाया और फिर उसका फेक मर्डर दिखा दिया। आइए जानते हैं कि कैसे अमरीकी दूतावास के अधिकारियों ने व्यक्ति के इस झूठ को कैसे पकड़ा।

Punjab man 'creates' twin brother, 'kills' him to fulfill his dream to live US