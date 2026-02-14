कोलकाता से शिलांग जा रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी

इसके बाद मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया ताकि अन्य उड़ानों और यात्रियों पर किसी तरह का जोखिम न हो। अधिकारियों ने बिना देरी किए सभी एहतियाती कदम उठाए और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। विमान की अंदर और बाहर से गहन तलाशी ली गई। इसके साथ ही यात्रियों के सामान की भी अलग से स्क्रीनिंग की गई। अधिकारियों ने बताया कि हर संदिग्ध वस्तु और कोने की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।