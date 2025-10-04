निचली अदालत के 2 जजों को क्यों किया गया बर्खास्त? एक पर जमानत के बदले 5 लाख मांगने का आरोप, पढ़ें पूरा मामला

जांच एजेंसी ने दावा किया कि 3 से 9 दिसंबर, 2024 के बीच की गई जांच में रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई। यह पता चला कि निकम ने खरात परिवार के साथ मिलकर रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने निकम, खराट और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।