Stray Dogs की ख़ातिर ही हुआ था बंबई का पहला दंगा,अंग्रेजों पर टूट पड़े थे पारसी

दरअसल, पारसी समुदाय में डॉग्स का धार्मिक महत्व है। उनकी जुरस्थी आस्था डॉग्स को चिन्वत ब्रिज यानी कि न्याय का पुल के रक्षक और मृत्यु के बाद आत्मा के स्थाई साथी के रूप में देखा जाता है। वहीं पारसी धर्म में अंत्येष्टि रस्म में भी डॉग की मौजूदगी जरूरी होती है। डॉग्स ही मृत्यु की पुष्टि करते हैं। इसके कारण कुत्तों की अंधाधुंध हत्या से पारसी समुदाय में आक्रोश फैल गया। 6 जून 1832 को पारसी समुदाय के पवित्र दिन था। इस दिन पारसी समुदाय के लोगों ने कुत्तों को मारने वाले लोगों पर हमला कर दिया। इसकी जद में अंग्रेज अफसर भी आए। अगले दिन पारसी समुदाय ने हड़ताल कर दी। यह विरोध इतना व्यापक था कि बंबई की आर्थिक गतिविधि ठप हो गई। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ पारसी नेताओं को गिरफ्तार किया था।