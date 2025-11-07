दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक, सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ ब्रिटेन का शख्स

दिल्ली एयरपोर्ट। (फोटो- ANI)
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। हवाई अड्डे के आव्रजन क्षेत्र से एक ब्रिटिश नागरिक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वह शाहरी इलाके में घुस गया है।
यह घटना 28 अक्टूबर को हुई। ब्रिटिश नागरिक की पहचान फिट्ज पैट्रिक के रूप में हुई। वह बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचा था।
यहां से उसे एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही वह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से भाग गया। अभी तक ब्रिटिश नागरिक का पता नहीं चल सका है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। संबंधित एयरलाइन कर्मचारियों से पूछताछ की गई है।
उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए टीमें बनाई गई हैं। वे तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर काम कर रही हैं।
अधिकारियों को संदेह है कि वह आगमन क्षेत्र के किसी असुरक्षित हिस्से से निकल गया होगा। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ब्रिटिश नागरिक कैसे सुरक्षा घेरे को पार कर शहर तक पहुंच गया?
इस बीच, दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार सुबह 100 फ्लाइटें लेट हो गईं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाइट के लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों से संपर्क करें।
एयरपोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि असुविधा के लिए वे यात्रियों से खेद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी।
एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। साथ ही, लोगों को बार-बार एयरलाइंस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एसएमएस अलर्ट चेक करने की सलाह दी गई है।
बता दें कि एयरपोर्ट में एटीएस का मतलब एयर ट्रैफिक सर्विस है, जिससे विमानों की सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित होती है।
यह उड़ानों के लिए सुरक्षित और कुशल संचालन के साथ हवाई क्षेत्र में यातायात के सुचारू प्रवाह को बनाए रखना भी सुनिश्चित करती है।
